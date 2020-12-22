Baraj dizisinin 19. son bölümünde; Hakan ve Bahar arasında çok sert bir kavga yaşanır. Hakan, Bahar’ın Nazım’dan vazgeçmesini ister. Bu tartışmayı izleyen Nehir büyük bir sırrı öğrenecektir. İşte Baraj 19. son bölüm özeti...
BARAJ 19. BÖLÜM ÖZETİ
Nazım ve Bahar’ın evlilik kararını açıklaması herkes üzerinde şok etkisi yaratır. Bu haberden en çok etkilenen ise Nehir’dir. Nazım’ın Bahar’a yakınlaşmasını intikam duygusuyla yaptığına inanan Hakan, Nazım’la yüzleşir. Aralarında tansiyonun giderek yükseleceği bir savaş başlamak üzeredir.
Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem’in ani dönüşünden rahatsız olurlar. Meryem abisinin yeniden açılan cinayet dosyasının peşinden gidecektir. İstanbul’a bu yüzden gelmiştir. Bu istek üçlüyü korkutur. Meryem’i geri döndürmek ve Nazım’a açık vermemek adına atacakları her hamle onları birbirine düşürecektir.
Onu unutup Hakan’la evlenen Nehir’den... Suçu üzerine atan Tarık’tan... Sevdiği kadını elinden alan Hakan’dan...
Nazım’ın kimsenin beklemediği büyük bir güçle ve yıllardır ona destek veren Bahar ile birlikte geri dönmesi herkesin hayatını sarsacaktır.
BARAJ 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
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