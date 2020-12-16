Başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı 1977 yapımlı “Baraj” isimli filmden televizyona uyarlanan Baraj dizisinde her şey değişiyor. Nazmın'ın hapisten çıktıktan sonra geri dönüşüyle başlayan Baraj 18. bölümde neler oldu? Baraj 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım, beş yıl sonra hapisten çıktığında artık bambaşka birisidir. Ona haksızlık eden herkesten intikam alacaktır.

Onu unutup Hakan’la evlenen Nehir’den... Suçu üzerine atan Tarık’tan... Sevdiği kadını elinden alan Hakan’dan...

Nazım’ın kimsenin beklemediği büyük bir güçle ve yıllardır ona destek veren Bahar ile birlikte geri dönmesi herkesin hayatını sarsacaktır.

Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

BARAJ 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.