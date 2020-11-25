Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı Baraj dizisinin 15. son bölümü sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

BARAJ 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım, Nehir’i seçerek onun peşinden İstanbul’a gelmiştir. Fakat Ayşe’nin kaçırılması, Nazım’ın öncelikleri yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktır.

Nehir, Nazım’dan vazgeçtiğini aklına dinletebilse de kalbine dinletemez. Nazım’ın zorlu anında yanında olmak istese de hem onun yanında olup hem de nasıl mesafeli olacağını bilemez. Üstelik Nazım’ın arkadaşı Hakan’ın gizemli tavırları Nehir’i rahatsız etmektedir.

İstanbul’a dönmüş olmasına rağmen Tarık kendini köşeye sıkışmış bulur. Hem Fulya’nın şüphesinden hem de cinayet suçundan tamamen kurtulabilmek için son kez baraja dönmeye karar verir. Tarık’ın planı herkesin hayatını değiştirmek üzeredir.

BARAJ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.