FOX TV'nin sevilen dizisi Baraj her salı günü ekrana gelmeye devam ediyor. Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Baraj 11. bölümde neler oldu? Kadrosunda Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Sumru Yavrucuk gibi isimlerin bulunduğu Baraj 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım’ın kanlar içindeki Nehir ile nişana gelmesi herkesi şok etmiştir. Nehir’i o halde gören Tarık, her şeyi unutup Nehir’i kurtarmak için elinden geleni yapar. Nehir’e bir şey olmasını istemeyen Nazım ise, Nehir için Tarık’ın yardımını kabul etmek zorunda kalır.



Nehir ile Nazım’ı evde çok zor anlar bekliyordur. Eve Zerrin’in taşınması ve beklenmedik bir misafir, Nehir ve Nazım’ın zaten karmaşık olan ilişkisini daha da karmaşıklaştırır.



Nişanda herkesin dikkati Nehir’in üzerindeyken Halil, Tarık ile Zahra’nın videosunu görmüştür. Bu durum, Tarık ve Zahra’nın başına çok büyük dertler açmak üzeredir.

BARAJ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin takipçileri "Baraj 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı" diye araştırmaya başladı ancak Baraj 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.