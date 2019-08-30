Ad Astra filminin galasına katılan Bar Refaeli'nin hamile olduğu ortaya çıktı.

Bar Refaeli ile Adi Ezra'nın Liv ve Elle adında 3 ve 1 yaşlarında iki tane kız çocuğu bulunuyor. Çift, kısa bir süre sonra üçüncü bebeklerini de kucaklarına alacak.