Önceki temyiz davalarında, İsrail mahkemesi Refaeli'nin bir Hollywood yıldızı ile olan ilişkisinin bir "aile birliği" olarak nitelendirilemeyeceğine ve bu nedenle borçlu olduğu vergilerin tamamını ödememek için DiCaprio'nun ABD'deki ikametgahına dahil edilemeyeceğine karar verdi.