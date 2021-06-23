Banyodan sonra yere yığılıp kaldı

Samsun'da evinde banyo yaptıktan sonra olduğu yere yığılıp kalan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Çilhane Mahallesi'nde meydana geldi. 47 yaşındaki Saliha G. evinde banyo yaptıktan sonra olduğu yere yığılıp kaldı. Yakınları 112 ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekipleri Saliha G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının ölümü şüpheli bulunarak cansız bedeni otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.