Banyoda Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli gözaltına alındı - ANTALYA

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Adrese düzenlenen operasyonda, adeta seraya dönüştürülen banyoda, 31 kök Hint keneviri ile ışıklı sitem ele geçirdi.Evin diğer odalarında yapılan aramada bir miktar esrar, projektör ve güç kaynağı bulundu.Ev sahibi E.K. ile evdeki M.Ö, N.E. ve M.A.G. gözaltına alındı.