Banu Alkan’dan şok Burcu Esmersoy itirafı

Banu Alkan ile Burcu Esmersoy geçtiğimiz yıllarda birlikte program çekiminde oldukları sırada gerginlik yaşamış ve kavga etmişlerdi. Sorgu Sual programında ‘Burcu Esmersoy size nasıl davrandı?’ sorusu karşısında gerilen Banu Alkan sinirlerine hâkim olamayarak zehir zemberek konuştu.

Alkan şunları söyledi: Çok yoruldum dediğimde, Burcu bana 'İnşallah Türkiye’ye ölüsü gider'dedi. Çok hırslı bir kadın. Onunla aram asla düzelemez, geçen gün Demet Akalın’la da onu konuştuk ona da aynı şeyleri yapmış. Bana göre herkesi kıskanıyor sadece kendisini düşünen biri, küçükken bir takım şeyler yaşamış olabilir.