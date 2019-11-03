Banksy: Ünlü sokak sanatçısını çalışırken gösterdiği iddia edilen fotoğraflar yayımlandı

Sokak sanatçısı Banksy'yi çalışırken gösterdiği iddia edilen fotoğraflar, menajeri Steve Lazarides tarafından yayımlandı. Fotoğraflarda ünlü sokak sanatçısının yüzü görülmüyor. Banksy, şimdiye kadar kimliğini gizli tutmayı başarmıştı.

Eski menajeri ve fotoğrafçısı Steve Lazarides tarafından çekilen fotoğraflarda, Banksy olduğu belirtilen kişi farklı yerlerde ünlü grafitileri üzerinde çalışırken görülüyor, ancak hiçbirinde sanatçının yüzü görünmüyor.

Lazarides, ünlü sanatçı ile 10 yıldan uzun bir süre birlikte çalıştı.

Banksy, şimdiye kadar kimliğini gizli tutmayı başardı.

Lazarides, Banksy ile "11 olağanüstü yıl boyunca birlikte çalıştığını ve bu süreçte birkaç kanun da dahil olmak üzere, kurallar kitabındaki tüm kuralları yıktıklarını" söyledi.

"Sanat dünyasından nefret ediyorum" diyen Lazarides, Banksy ile geçirdiği yıllar için ise, "Bu bir yolculuktu. Yine de artık dışında olmaktan ve başka bir yolculuğa yelken açmak üzere olmaktan memnunum" dedi.

Lazarides, Banksy'nin de memleketi olan Bristol şehrinden. 1997 yılında sanatçının portresini yapmak için görevlendirildi, bu iş 11 yıllık ortaklığın başlangıcı oldu.

Banksy'nin menajeri, fotoğrafçısı, şoförü ve galericisi olarak çalıştı.

Lazarides'in "Banksy Captured" isimli yeni kitabında, Banksy'yi çalışırken gösteren fotoğrafların yanı sıra sanatçının bazı sokak resimleri de yer alıyor.

Bu kişi gerçekten Banksy mi? Chris Kelly, Dijital Editör

Bristol'de gazeteci olarak çalıştığım 20 yıl boyunca, Banksy ile ilgili onlarca haber yazdım, pek çok sergisine katıldım ve eserlerinin hatırlayamayacağım kadar fazla fotoğrafını çektim. Ancak sadece bir kez bu gizli saklı sanatçı olduğunu düşündüğüm kişiyi görebildim.

2015 yılında, Weston-super-Mare kasabasında kullanılmayan bir açık havuz etrafındaki gizemli bir etkinliğe davet edilmiştim. Sonradan sanat projesi Dismaland olduğu ortaya çıktı.

Kapıdan giren ilk gazetecilerden biriydim ve bütün sabahımı bu garip ve harika, bunaltıcı temaları işleyen sanat sergisini gezerek geçirdim.

Tam çıkıyordum ki, bir ofise açılan bir kapı gördüm. İçerisinde bir grup insan vardı, bir tanesi bu fotoğraftakilere benzer şekilde kabarık koyu renk saçlıydı.

Ofisten içeri baktığımı görünce, güvenlik görevlisi yanıma geldi ve alelacele kapıyı kadar eşlik etti.

Banksy'nin kimliğini gizli tutmaya önem verdiği anlaşılıyor ve onu çalışırken gösteren bu az bulunur fotoğrafları daha da ilginç kılıyor.

Ünlü grafiti sanatçısı Banksy Gazze'deydi

Banksy 'adını çalmak isteyen şirkete karşı' Londra'da içine girilemeyen dükkan açtı

Banksy'nin Brexit duvar resmi bir gecede ortadan kayboldu

Bütün fotoğraflar teliflidir.