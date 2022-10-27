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Bankonun arkasına geçip 2.5 milyon TL'yi çaldı!

İstanbul'da, bankaya müşteri gibi giren iki kişi, banko arkasına bırakılmış, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı çalarak kaçtı. Banka çalışanları hırsızlığı 1.5 saat sonra fark ederken, çuvalı alan şüphelinin yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği anlaşıldı

Giriş: 27.10.2022 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
Bankonun arkasına geçip 2.5 milyon TL'yi çaldı! - Güncel haberler
Bankonun arkasına geçip 2.5 milyon TL'yi çaldı!
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DHA

İstanbul Şişli'de, özel bir bankanın Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi´ndeki şubesinde, dün saat 14.30 sıralarında insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

İKİ KİŞİ ARAÇLA GELİP BANKAYA GİRDİ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, cadde üzerinde park ettikleri otomobilden inerek bankaya girdi.

BANKONUN ARKASINA GEÇİP PARAYI ALDI

Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken, diğeri banka çalışanlarına fark ettirmeden bankoların olduğu bölüme geçti. Yüzünün güvenlik kameralarınca tespit edilmemesi için şapka taktığı öğrenilen şüpheli, bir bankonun arkasına bırakılmış olan, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı aldı.

HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ BANKADAN ÇIKTILAR

Şüpheli, kucakladığı çuvalla banko bölümünden çıkarak, kendini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Hiçbir şey olmamış gibi, bankadan yürüyerek çıkan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek kaçtı.

HIRSIZLIK 1.5 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Banka çalışanları ve müşterilerin gözü önünde gerçekleşen hırsızlık, yaklaşık 1.5 saat sonra, bir personelin, çuvalı almak için banko arkasına geçmesiyle fark edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİNCE FARK EDİLDİ

Çuvalı yerinde göremeyen çalışanın haber vermesi üzerine, banka yetkilileri güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi.

POLİS EŞGALLERİ BELİRLENEN 2 ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüphelilerin dokunmuş olabileceği yüzeylerden parmak izi aldı. Polis, güvenlik kameralarının yardımıyla eşkâlleri tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.

Yapılan incelemelerde, çuvalı alan şüphelinin yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği anlaşıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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