AA

Bankanın güvenlik görevlisini rehin alan sanığa 19 yıl 8 aya kadar hapis istemi



Antalya'da bankanın özel güvenlik görevlisini rehin alan Özbekistan uyruklu sanık hakkında 11 yıl 4 aydan 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Muratpaşa ilçesindeki özel banka şubesine kurusıkı tabancayla girerek üzerinde bomba düzeneği olduğu tehdidiyle güvenlik görevlisini rehin aldığı gerekçesiyle tutuklanan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev (41) hakkında "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Orziev, olay öncesi dolandırıldığını, ekonomik olarak zor durumda kaldığını, sesini duyurmak için eylem yapmaya karar verdiğini öne sürdü.

Bunun için daha önce gittiği bankada eylem yapmaya karar verdiğini belirten Orziev, "Bankayı soymak, para almak gibi bir amacım yoktu. Olaydan önce gerçek bir silah edinmek istemiştim ancak bunun mümkün olmadığını anlayınca kurusıkı silahla eylemimi gerçekleştirmeye karar verdim. Elimde gerçek bir silah olsun düşüncesiyle güvenlikçinin silahını aldım, kimseye zarar vermeyi düşünmüyordum." beyanında bulundu.

İddianamede ifadesine yer verilen bankanın güvenlik görevlisi Gürkan Yurt ise olay günü kapüşonlu, sırt çantalı şüphelinin bankaya girdiğini, sırt bölgesindeki bantlı düzeneği göstererek silahını aldığını anlattı.

Sanığın "kimseye zarar vermek istemediğini ve terörist olmadığını" söyledikten sonra not kağıdını uzatarak okumasını istediğini belirten Yurt, şunları kaydetti:

"Notta dolandırıldığını, kötü birisi ve terörist olmadığını, emniyet müdürü, belediye başkanı, vali, hakim, savcı gibi kişilerle görüşmek istediği yazıyordu. Şahıs, sonrasında beni yüzüstü yere yatırdı. Bu sırada kendisine yardımcı olacağımı, kadınları ve çalışanları çıkartmasını istedim. Bunun üzerine şüpheli, silahı personele doğrultarak gişe asistanı dışındakilerin çıkabileceğini söyledi."

İddianamede sanığın 11 yıl 4 aydan 19 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki özel banka şubesine 17 Aralık 2019'da kurusıkı tabancayla giren Jamoliddin Orziev üzerinde bomba düzeneği olduğunu söyleyerek güvenlik görevlisini rehin almış, polisin ikna çabası sonucu teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

,Gülsem Adam