Bankamatikte yüklü miktarda para buldu

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Turgutlu ilçesinde esnaflık yapan ve Turgutlu Sanayi Sitesinde lokanta işleten Okan Orbay, akşam saatlerinde para çekmek için site içerisinde bulunan ATM'ye gitti.

ATM'nin önüne geldiğinde yüklü miktarda paranın yerde olduğunu gören esnaf, parayı alıp ardından zabıta ekiplerini aradı. Olay yerine gelen zabıta ekiplerine bulduğu parayı teslim eden esnaf Okan Orbay, "Para çekmek için bankamatiğe geldiğimde yerde yüklü miktar paranın olduğunu gördüm. Parayı alıp hemen zabıta ekiplerini aradım. Onlarda geldiler ve tutanak tutup parayı teslim ettim. İnşallah para sahibini bulur" dedi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.