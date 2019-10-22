Dan\u0131\u015fmanl\u0131k firmas\u0131 McKinsey & Co taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan K\u00fcresel Bankac\u0131l\u0131k 2109 Y\u0131ll\u0131k G\u00f6zden Ge\u00e7irme (Global Banking Annual Review 2019) raporuna g\u00f6re, d\u00fcnyadaki bankalar\u0131n yar\u0131s\u0131ndan \u00e7o\u011fu k\u00fcresel bir ekonomik daralma ya da kriz kar\u015f\u0131s\u0131nda ayakta kalamayacak kadar zay\u0131flar. McKinsey raporunda, k\u00fcresel olarak bankalar\u0131n \u00e7o\u011funlu\u011funun, k\u00fcresel ekonomide herhangi bir a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc geli\u015fme kar\u015f\u0131s\u0131nda ayakta kalmakta zorlanacaklar\u0131na ili\u015fkin \u00f6ng\u00f6r\u00fc, bankalar\u0131n \u00f6zsermaye karl\u0131l\u0131klar\u0131ndaki b\u00fcy\u00fcme h\u0131z\u0131n\u0131n, banka maliyetlerdeki geni\u015flemenin gerisinde kalmalar\u0131 g\u00f6sterildi. B\u0130RLE\u015eMEYE G\u0130TMEL\u0130LER Bankalar\u0131n potansiyel bir ekonomik yava\u015flama \u00f6ncesinde teknolojilerini geli\u015ftirmeleri ve birle\u015fmelere gitmeleri gerekti\u011fini ifade eden McKinsey ortaklar\u0131ndan Kausik Rajgopal, Bankalar, bu alanlarda cesur ad\u0131mlar atmal\u0131lar; \u00e7\u00fcnk\u00fc iyi durumda de\u011filler diye uyard\u0131.