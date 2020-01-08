Bankalardan tarihi kasım ayı karı

AA

Türk bankacılık sektörü, 5 milyar 311 milyon lira ile tarihin en yüksek kasım ayı karını elde etti. Sektörün 11 aylık karı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 düşerek 46 milyar 611 milyon liraya geriledi

- Bankacılık sektörünün toplam faiz gideri, yılın 11 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 17,4 artarak 387,1 milyar liraya yükseldi

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