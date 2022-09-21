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Tarihinin en haraketli günlerini geçiren Borsa İstanbul'da gündemin baş köşesine oturan bankalar ve banka sandıkları, piyasanın normale dönmesi ve neredeyse her gün yüzde 10 değer kaybeden hisselerine destek için için kendi hisselerini almaya başladı. Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi gelirken; İş Bankası Munzam Vakfı, 5 milyon TL nominal tutarda İş Bankası hissesi aldı.

İş Bankası Munzam Vakfı dün 5 milyon TL nominal tutarda İş Bankası hissesi aldığını duyurdu. Geri alınan hisselerin piyasa değeri 40 milyon lira düzeyine denk geliyor. Bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, alım sonrası İş Bankası sermayesindeki oranın yüzde 37.262'den yüzde 37.312'ye çıktığı belirtildi. İş Bankası hisselerinin dünkü kapanış ile son bir haftadaki kaybı yüzde 34'e ulaşmıştı.

HALKBANK 72.5 MİLYON LİRALIK HİSSESİNİ GERİ ALDI

Altı gündür düşüş kaydeden Halkbank da 8.85 milyon lira nominal tutar karşılığı 72.5 milyon lira tutarında hisse geri alımı yaptı. Hisse alımları 8,06-8,58 TL fiyat aralığından gerçekleşti. KAP'a yapılan açıklamada bankanın bu alımlarının toplam karşılığı 38 milyon TL olarak kaydedildi.

Halkbank hisseleri temmuz ortasından 12 Eylül'e kadar devam eden yükseliş esnasında yüzde 200'ün üzerinde prim yaptıktan sonra altı gün art arda gerileyerek yüzde 44 düşüş kaydetti. Takasbank'ın risk parametlerinde dün yaptığı değişiklikle bankacılık endeksinin toparlanmasına katkıda bulunmuştu.