Bankalardaki döviz mevduat payı rekor kırdı

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Yurtiçi yerleşiklerin Döviz mevduatlarının payı rekor seviyeye yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre 3 Mart haftası itibariyle yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1,1 milyar düşüşle 230,9 milyar dolar oldu.

Döviz mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 62,2 ile rekor seviyeye yükseldi. Son olarak 2001 yılı Ekim ayında döviz mevduatlarının payı yüzde 61,5 seviyesini görmüştü