Bankalara 'iş dünyasına destek' çağrısı

AA

Rize Ticaret ve Sanayi Odasınca, İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen Rize İş Dünyası Buluşması ve Rize'nin Yıldızları vergi ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Rize'ye önem verdiklerini, ilkokul, fen lisesi ve imam hatip lisesi yaptıklarını, Ardeşen, Çayeli ve Pazara ise 3 yeni okul daha kazandıracaklarını aktardı.

Rize denilince en büyük değer verdiği kişilerin başında Hayati Yazıcı'nın geldiğini belirten Hisarcıkloğlu, adalet duygusuna hayran olduğunu, Sarp Sınır Kapısının onun bakanlığı döneminde modernize edildiğini vurguladı.

Ticari davaların Türkiye'de 4 yıl sürdüğüne değinen Hisarcıklıoğlu, "Alacağımızı 4 yıl sonra alabiliyoruz. TOBB Uyum ve Arabuluculuk Merkezini açtık. Batıda Amerika, İngiltere, Kanada'da var. Ticari davayı iki tüccar anlar. Bizim kültürümüzde ahilik geleneğinde var. Bizdeki iyi örnekleri Batı almış. Şimdi bize arabuluculuk diye pazarlıyor. Bizim kültürümüzde içimize sinen bir şey var, arabulucu girer işi çözer. Ahilik, loncalık var. Hükümetimiz bunun yasasını çıkardı helalleşiyoruz. Yüz bin dosyanın yüzde 70i çözüldü. Üç ayda çözüldü. Masrafı mahkemelerin yarısı. Üç ayda sonuç alıyor. Hayırlı bir işin açılışını yaptık." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, pandemi sürecinde hükümet ile uyumlu çalıştıklarına işaret ederek "Uluslararası iş dünyası örgütlerinde üyeyim. Türk iş dünyası kadar pandemi dönemini daha az hasarla atlatan bir iş dünyası yok. Bu süreci en az hasarla biz atlattık. Sahadan sıkıntıyı alıp yukarı ulaştırmak çözüm üretiyor. Pandemi döneminde dertlerimize tercüman oldular. Sizlerin yaşadığı sorunları ve önerilerinizi topladılar. Pandemide 220 talepte bulunduk bunların yüzde 97si çözüldü." değerlendirmesinde bulundu

'ORTAK AKILLA HER SORUN AŞILIR'

Son günlerde üyelerinden finansman noktasında talepler geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Bankalarda finansman erişiminde sıkıntı yaşandığına dair talepler var. Bütün Türkiye'nin tamamından talep geliyor. Buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Bankaların sıkıntılı süreci daha yapıcı olarak davranmalarını istiyoruz. Biz onların kârına laf etmiyoruz. Tarihlerinin en büyük kârını ediyorlar. Biz onlara laf etmiyoruz. Özellikle özel sektörün ayakta kalması için bütün bankalardan ricam destek olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil Togg'un Türk insanının çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu otomobil olduğunu ve 29 Ekim'de fabrikasının Gemlik'te açılacağını belirtti.

Ortak akıl ve diyalogla her sorunun aşılacağına değinen Hisarcıklıoğlu, "İşte o zaman, ülkemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. Kimseyi siyasi düşüncelerinden dolayı ötekileştirmeyelim. Parmak izimiz birbirine benzemiyor. Allah bizi farklı yaratmasında bir bereket var. Farklı düşünen adamı kabul edeceğiz. Rifat'ın farklı düşüncesini tartışıp ortak akılda birleşeceğiz. Bunun mezhebi, etnik kökeni şu dediği zaman, dışladığın zaman kaybediyorsun." dedi.