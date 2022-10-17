Bankalar uçtu Borsa İstanbul'da rekor geldi

HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 4.8 yükselerek 3.800 puana tırmandı ve yeni tarihi zirvesini gördü.

Sabah saatlerinde özellikle banka hisselerinde yaşanan yükselişler dikkat çekti. BIST Bankacılık endeksi yüzde 9.8 yükselerek 3.775 puana çıktı. Bankacılık endeksi 12 Eylül'de 4.844 puana yükselmişti.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELDİ

Küresel piyasalara beklenen faiz artırımları ve buna bağlı olarak beliren resesyon endişeleri hakim olmaya devam ederken sabah saatlerinde Avrupa borsalarında ihtiyatlı bir iyimserlik gözlemlendi. Avrupa hisseleri için gösterge kabul edilen Euronext 100 endeksi yüzde 0.43 yükseldi. Londra'da FTSE 100 yüzde 0.41, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0.43, Alman DAX endeksi ise yüzde 0.44 değer kazandı.

BU HAFTA GÖZLER MERKEZ'DE

Yurtiçi piyasalarda bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Piyasa beklentisi geçen ay olduğu gibi bu haftaki toplantıda da 100 baz puanlık faiz indirimine gidilmesi yönünde.