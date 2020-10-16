Türk bankacılık sektörü, en fazla krediyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen fabrikalarını ve imalathanelerini açık tutarak faaliyetlerini sürdüren sanayicilere kullandırdı. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların kredi bakiyeleri 8 aylık dönemde 210 milyar liralık artışla 737,7 milyar liraya yükseldi.
İstihdamın, üretimin, ticaretin, kalkınmanın ve büyümenin can damarı olan sanayi sektörü, pandemi döneminde en fazla etkilenen sektörlerin başında geldi.
Dünyada ticaretinin durma noktasına geldiği, ülkelerin sınırlarını kapattığı, karantina tedbirlerinin uygulandığı ve mobilitenin kısıtlandığı, tarihte eşine az rastlanılacak bir dönemden geçildi. Bu süreçte hükümetler, merkez bankaları ve finansal kurumlar proaktif önlemler, genişlemeci politika setleri ve destek paketleri açıkladı.
Ülkeler hem hane halkının hem de şirketlerin pandemiden asgari hasarla çıkmasını hedefledi. Bu kapsamda bankalar kanalıyla uygun vade ve düşük maliyetli finansman imkanı sunuldu. Türkiye'de de dünya örneklerinde olduğu gibi bireylere ve ticari işletmelere finansal destek sağlandı.
AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, konut, otomobil, kredi kartları aracılığıyla ve diğer krediler hariç sektörlere kullandırılan nakdi krediler bu yılın 8 ayında yüzde 31 artarak 2 trilyon 618,3 milyar liraya ulaştı.
Ağustos sonu itibarıyla söz konusu kredilerin yaklaşık yüzde 30'una karşılık gelen 737,7 milyar liralık kısmı imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firmalara ait oldu. Geçen yıl sonu itibarıyla imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların bankalarda devam eden kredilerinin toplamı 527,7 milyar lira düzeyindeydi.
Söz konusu dönemde kredi miktarının en çok yükseldiği sektör imalat sanayi oldu. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin devam eden kredileri, geçen yıl sonuna göre 209,9 milyar lira artış gösterdi.
"En fazla kredi "tekstile"
İmalat sanayi alanında bankalardan en fazla krediyi tekstil ve tekstil ürünleri sanayi kullandı. Ağustos sonu itibarıyla tekstil sektöründeki firmaların devam eden banka kredilerinin toplamı 123,9 milyar lira oldu. Bu sektörü 121,3 milyar liralık krediyle metal ana sanayi ve 106,8 milyar liralık krediyle gıda, meşrubat sektörü izledi.
Bu yılın 8 aylık döneminde imalat sanayi kredi bakiyesi en fazla artan sektör 35,6 milyar lira ile tekstil oldu. Tekstil sektörünü, 34,7 milyar lira ile metal ana sanayi, 26,3 milyar lira ile gıda, meşrubat ve 21,1 milyar lira ile ulaşım araçları sanayi takip etti.
Söz konusu sektörlerin 2019 yıl sonu ve 2020 yılı ağustos sonu itibarıyla devam eden banka kredileri şöyle (bin TL):
|Sektörler
Aralık 2019
Ağustos 2020
Değişim (Yüzde)
Fark
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
88.324.821
123.959.370
40,3
35.634.549
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San.
86.549.091
121.288.094
40,1
34.739.003
Gıda, Meşrubat ve Tütün San.
80.475.971
106.814.280
32,7
26.338.309
Ulaşım Araçları San.
39.202.644
60.280.354
53,8
21.077.710
Diğer Metal Dışı Madenler San.
41.572.224
57.361.575
38,0
15.789.351
Kimya Ürünleri San.
40.935.003
55.514.158
35,6
14.579.155
Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür Ürt. San.
14.380.330
27.817.466
93,4
13.437.136
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
30.205.356
41.562.958
37,6
11.357.602
Makina ve Teçhizat San.
30.279.397
39.460.353
30,3
9.180.956
Elektrikli ve Optik Aletler San.
24.947.783
33.846.783
35,7
8.899.000
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat San.
16.869.354
24.770.665
46,8
7.901.311
Kağıt Hammaddesi ve Kağıt Ürünleri San.
20.912.335
27.310.874
30,6
6.398.539
Ağaç ve Ağaç Ürünleri San.
9.652.872
12.618.643
30,7
2.965.771
Deri ve Deri Ürünleri San.
3.439.223
5.045.199
46,7
1.605.976
TOPLAM - İmalat Sanayi
527.746.404
737.650.772
39,8
209.904.368
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