Kurban Bayramı tatili nedeniyle pek çok kurum hizmet vermiyor. Bunlardan biri olan bankaların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bayramın son günlerine girilmişken bankaların da 9 günlük idari izin kapsamına girip girmediği araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...