Bankalardan Fidan Challenge

Naime Sert nsert@haberturk.com

Bankalar Hatay'da yaşanan yangınların ardından ormanları yeniden yeşertmek için fidan bağışlama (FidanChallenge) kampanyası başlattı. İlk olarak İş Bankası, twitter üzerinden yaptığı duyuruda "Hatay’da meydana gelen yangında zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek için Türkiye İş Bankası ailesi olarak çalışan ve emeklilerimiz adına 44.810 adet fidan bağışlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Banka ayrıca Yapı Kredi Bankası'nı da kampanyaya katılmaya davet etti.



YAPI KREDİ 30 BİN FİDANLA KATILDI

Yapı Kredi de davete 30 bin adet fidan bağışlayarak yanıt verdi. Garanti BBVA'yı kampanyaya katılmaya davet etti.

Hatay'da 5 Eylül'de Samandağ ilçesinde yangın çıkmıştı.

9 Ekim'de ise Belen ilçesinde başlayan orman yangını Arsuz ve İskenderun ilçesindeki yerleşim yerlerine sıçramış, yangınlar 33 saat sonra kontrol altına alınıp, söndürülebilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 2020 yılında yanan alanlarda bir yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının sağlanacağını söylemişti. Bakan Pakdemirli ''Hatay'da yanan alanların ağaçlandırılmasına katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımızı her iki yanan alanda da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, #GeleceğeNefes kampanyası çerçevesinde bizimle birlikte fidan dikmeye davet ediyorum" demişti.