101. yıl dönümü ile çeşitli etkinlik ve törenlere sahne olacak 30 Ağustos için geri sayım devam ederken o gün içinde banka işlemleri olanlar "30 Ağustos Çarşamba günü bankalar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. 30 Ağustos'ta bankaların çalışma durumu ve saatleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...