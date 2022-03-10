İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yolların kapanması ve özel araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğinin açıklanmasıyla birlikte gözler bankaların, kargoların ya da kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerine ilişkin açıklamalara çevrildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'u etkisi altına kar yağışıyla ilgili alınan tedbirleri açıkladı. Peki, İstanbul'da bankalar bugün açık mı? 25 Ocak Salı kamu bankaları ve özel bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık?