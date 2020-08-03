BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar bugün açık mı? Bankalar bayramda çalışıyor mu? soruları bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşların gündeminde. Ancak resmi kurumlarda olduğu gibi bankalarda resmi ve dini bayram günlerinde kapalı oluyor. Bugün idrak edilen Kurban Bayramı'nın son gününün ardından 4 Ağustos 2020 Salı günü yani yarın bankalar açılacak.