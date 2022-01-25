İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde kar yağışı var. Kar yağışının etkisiyle hafta başından beri pek çok yol trafiğe kapatıldı, İstanbul'da ulaşım kısa süreli aralıklarla durmak zorunda kaldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da kar yağışiının neden olduğu aksamalar ve kararlarla ilgili son gelişmeleri Vatandaşlarla paylaşıyor. Bugün bankaya gitmesi gereken vatandaşlar İstanbul'da bugün banakaları açık mı, çalışıyor mu sorusunun cevabını ve banka mesai saatlerini araştırıyor. İşte İstanbul'da bankaların çalışma saatlerine ilişkin son bilgiler...