Türkiye Bankalar Birliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği’nden(TBB) güvenlik uyarısı geldi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde, yasa dışı yollarla elde edilen paraların müşterilerden kiralanan hesaplar kullanılarak sistem dışına çıkarıldığı olaylarla karşılaşılmaktadır.

Hesap sahibi, hesabı üzerinden yapılan işlemlerden sorumludur. Bu işlemler, hesap sahibi adıyla yapıldığı için hesap sahipleri çeşitli hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. İlgili mevzuata göre banka nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimsenin bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini bankaya yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Aksi durumda bu kişilerin hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılması öngörülmektedir.

REKLAM

Özellikle banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verenler, arasında nitelikli dolandırıcılığın da bulunduğu başkaca suçlarla da karıştırılmaktadırlar. Yasal düzenlemelere göre dolandırıcılığın bir parçası haline gelindiğinde bu suça iştirak edenler hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılabilir.

Mağdur olmamak ve başkalarına mağduriyet yaşatmamak için lütfen banka hesap bilgilerinizi veya IBAN numaralarınızı, ayrıca dijital bankacılık kanallarında kullanılan parolanız/tek kullanımlık şifreleriniz ile kart bilgilerinizi ve kart şifrelerinizi kimseye asla kullandırmayınız.