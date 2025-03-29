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        Haberler Bilgi Gündem Bankalar bayramdan sonra ne zaman açılacak? 9 gün tatilde bankalar açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde bankalar çalışacak mı, EFT ve havale yapılır mı?

        Bankalar bayramda açık mı, kapalı mı, ne zaman açılıyor, EFT ve havale yapılır mı?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı tatiline dair yaptığı açıklamanın ardından kamu çalışanları için 9 günlük tatil kesinleşti. 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alınmasıyla birlikte bayram tatili planlarını şekillendiren vatandaşlar, bankaların çalışma düzenini de merak etmeye başladı. Peki, Ramazan Bayramı sürecinde bankalar hizmet verecek mi? Tatil sonrası ilk mesai günü ne zaman olacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 23:40 Güncelleme: 29.03.2025 - 23:40
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        • 1

          Ramazan Bayramı tatili süresinin uzatılmasıyla birlikte gözler kamu kurumları ve özel sektörün çalışma saatlerine çevrildi. Resmi tatil kapsamında olan bayram günlerinde bankacılık işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, şubelerin açık olup olmadığını araştırıyor. ATM ve dijital bankacılık hizmetleri devam edecek mi? Bankalar tatil sonrasında ne açılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

        • 2

          BAYRAM TATİLİNDE BANKALAR AÇIK MI?

          Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek. Bayramın 1. günü 30 Mart Pazar günü olduğundan bankalar hizmet vermeyecek.

        • 3

          Ramazan Bayramı’nın 2. ve 3. Günü yani 31 Mart-1 Nisan 2025 tarihlerinde bankalar kapalı olacak. Sonrasında da idari izin nedeniyle hafta boyunca bankalar hizmet vermeyecek.

        • 4

          BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          7 Nisan Pazartesi gününden itibaren bankalar normal işleyişine dönecek.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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