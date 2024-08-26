Bankalar arası esprili kutlama

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26 Ağustos 1924'te kurulan İş Bankası, bugün 100. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Ziraat Bankası, İş Bankası'nın kuruluş gününde esprili bir paylaşımla kutlama mesajı yayımladı. 1863'te kurulan Ziraat Bankası'nın mesajında "Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen, bu duyguyu dün gibi hatırlıyoruz. 100. yaşın kutlu olsun İş Bankası" ifadeleri kullanıldı.

Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen, bu duyguyu dün gibi hatırlıyoruz.

100. yaşın kutlu olsun @isbankasi! pic.twitter.com/qb9ScUrxfS — Ziraat Bankası (@ziraatbankasi) August 26, 2024

İş Bankası da bu mesaja, "Belli bir yaştan sonra geçmiş daha hızlı hatırlanıyor, hakkınızdır! Ziraat Bankası'na yürekten teşekkürler." şeklinde cevap geldi.

İki banka arasındaki bu esprili mesajlar sosyal medya yoğun ilgi gördü.