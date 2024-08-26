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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bankalar arası esprili kutlama - İş-Yaşam Haberleri

        Bankalar arası esprili kutlama

        Ziraat Bankası, 100. yılını kutlayan İş Bankası'na sosyal medya üzerinden esprili bir şekilde kutlama mesajı yayımladı. İş Bankası da Ziraat Bankası'na aynı şekilde karşılık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 14:09 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:09
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        Bankalar arası esprili kutlama
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        26 Ağustos 1924'te kurulan İş Bankası, bugün 100. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Ziraat Bankası, İş Bankası'nın kuruluş gününde esprili bir paylaşımla kutlama mesajı yayımladı. 1863'te kurulan Ziraat Bankası'nın mesajında "Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen, bu duyguyu dün gibi hatırlıyoruz. 100. yaşın kutlu olsun İş Bankası" ifadeleri kullanıldı.

        İş Bankası da bu mesaja, "Belli bir yaştan sonra geçmiş daha hızlı hatırlanıyor, hakkınızdır! Ziraat Bankası'na yürekten teşekkürler." şeklinde cevap geldi.

        İki banka arasındaki bu esprili mesajlar sosyal medya yoğun ilgi gördü.

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