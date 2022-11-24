Para çeken muhasebeciye trafikte kanlı pusu

İHA

İstanbul'da, bankadan 2 milyon lira çeken muhasebeci trafikte silahlı saldırıya uğradı. Parayı hırsızlara kaptırmayan muhasebeci, yaralı halde iş yerinin önüne kadar gelmeyi başardı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir firmada muhasebeci olan Nihat K., para çekmek için bankaya gitti. Nihat K., bankadan 20 milyon lira çektikten sonra aracına binerek iş yerine doğru yola çıktı. İş yerine yakın bir noktaya gelen Nihat K., ışıklarda beklediği esnada silahlı saldırıya uğradı. Muhasebeciye bankadan itibaren takip ettikleri ortaya çıkan şüpheliler, araca kurşun yağdırdı.

ARACIN KAPILARINA AÇAMADILAR Araçtan inen 2 saldırgan muhasebeciye 6 el ateş açtı. Araç içerisindeki parayı almak için kapıya yönelen şüpheliler, kilitli olması nedeniyle kapıları açamayınca parayı çalamadan olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin saldırısında yaralanan Nihat K. ise, yaralı halde gaza basarak iş yerinin önüne kadar ilerledi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, muhasebe görevlisi yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"YARALI ARKADIŞIMIZ DÜKKAN ÖNÜNE KADAR GELDİ" Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Tamer Kılınç, "5 el silah sesi duyduk. Işıklarda saldırmışlar. Yaralı arkadaşımız aracıyla dükkan önüne kadar geldi. İlk müdahaleyi yaptık. Bankadan çıktığını söyledi. Muhtemelen parayı almak için yaptılar. Saldırganlar kapılar kilitli olunca parayı alamamışlar. Durumu polis ekiplerine bildirdik" dedi.