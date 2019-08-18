Çekiçle camı kırdılar

18 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay 10 gün Altayçeşme Mahallesi Kunuri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, Tuzla'daki bir bankadan para çeken iş adamı Ahmet Koç, Maltepe yönüne doğru hareket etti. Bu sırada üzerinde plaka bulunmayan başka bir araçta bulunan iki kişi, Koç'u takibe aldı. İş adamı bir akaryakıt istasyonuna girdiğinde hırsızlar da peşinden girdi. Koç, benzin istasyonundan ayrıldıktan sonra hırsızlar takibe devam etti. Müteahhitlik yapan Koç daha sonra bir işi için arkadaşının yanına uğradı.
ÇEKİÇLE CAMI KIRDILAR
Hırsızlar sürücünün aracını park edip uzaklaşmasının ardından aracın yanına geldi. Bir süre etrafı gözetleyen hırsızlardan biri güpegündüz elindeki çekiçle camı kırarak kapıyı açtı. İçinde yaklaşık 24 bin lira olan çantayı alan hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı.
Aracına döndüğü sırada camın kırıldığını ve paranın yerinde olmadığını gören Koç, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araç üzerinde delil çalışması yapıp, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, eşkalleri belirlenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
HIRSIZLIK KAMERADA
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, iki kişinin park halindeki otomobilin yanına gelerek bir süre beklediği görülüyor. Hırsızlar aracın lastiğine vurarak alarmın çalıp çalmadığını kontrol ediyor. Çevreyi gözetleyen hırsızlardan biri araca dönerek çekiç alıyor. Daha sonra aracın camını kırıp parayı alan hırsızlar uzaklaşıyor.
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