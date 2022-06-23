Bankacılık sektörünün toplam mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 17 Haziran ile biten haftada 132 milyar 801 milyon 677 bin lira artarak 7 trilyon 207 milyar 161 milyon 973 bin liraya yükseldi.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,99 artışla 2 trilyon 911 milyar 750 milyon 954 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,41 yükselişle 4 trilyon 2 milyar 784 milyon 393 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 241 milyar 361 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 212 milyar 686 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 17 Haziran itibarıyla 64 milyon dolarlık azalış görüldü.
KREDİLER DE YÜKSELDİ
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,64 artarak 848 milyar 372 milyon 149 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,96 artışla 758 milyar 933 milyon 242 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,85 yükselişle 403 milyar 236 milyon 802 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 312 milyar 998 milyon 929 bin lirası konut, 15 milyar 797 milyon 63 bin lirası taşıt ve 519 milyar 576 milyon 157 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 17 Haziran ile biten haftada 52 milyar 82 milyon 311 bin lira artarak 6 trilyon 83 milyar 785 milyon 135 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,16 artış kaydetti.
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