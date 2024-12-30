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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık sektörünün net kârı kasımda 583,1 milyar lira oldu - Para Haberleri

        Bankacılık sektörünün net kârı kasımda 583,1 milyar lira oldu

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kasım sonu itibarıyla sektörün dönem net kârı 583 milyar 121 milyon lira olarak gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 18:08 Güncelleme: 30.12.2024 - 18:08
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        Bankacılığın net kârı 583,1 milyar lira oldu
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        BDDK'nin Kasım 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 7 trilyon 609 milyar 271 milyon lira artarak 31 trilyon 160 milyar 158 milyon liraya ulaştı.

        Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler kasım ayı itibarıyla 15 trilyon 459 milyar 28 milyon lira, menkul değerler toplamı da 5 trilyon 85 milyar 840 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,80 seviyesinde gerçekleşti.

        Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 22,4 artarak 18 trilyon 174 milyar 650 milyon liraya çıktı.

        Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 27,7 artışla 2 trilyon 749 milyar 114 milyon liraya ulaştı.

        Kasım sonu itibarıyla sektörün dönem net kârı 583 milyar 121 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,29 olarak kayıtlara geçti.

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