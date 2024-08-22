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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı - Para Haberleri

        Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 241,8 milyar lira artarak 17 trilyon 712,4 milyar liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 17:32 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:32
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        Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 16 Ağustos ile biten haftada 241 milyar 800 milyon 7 bin lira artışla 17 trilyon 712 milyar 370 milyon 925 bin liraya çıktı.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,43 artışla 10 trilyon 629 milyar 449 milyon 215 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1 yükselişle 6 trilyon 383 milyar 855 milyon 105 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 200 milyar 48 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 169 milyar 10 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 16 Ağustos itibarıyla 197 milyon dolarlık artış görüldü.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,39 azalarak 1 trilyon 672 milyar 957 milyon 486 bin lira oldu.

        Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,83 yükselişle 1 trilyon 640 milyar 430 milyon 825 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,43 azalışla 1 trilyon 975 milyar 168 milyon 527 bin liraya indi.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 408 milyar 761 milyon 183 bin lirası konut, 64 milyar 125 milyon 354 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 200 milyar 70 milyon 949 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 16 Ağustos ile biten haftada 39 milyar 876 milyon 350 bin lira artarak 13 trilyon 816 milyar 966 milyon 944 bin liraya yükseldi.

        Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,15 artış kaydetti.

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