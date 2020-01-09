09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 4,1 milyar lira azalarak 2 trilyon 624,4 milyar liraya geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 3 Ocak ile biten haftada 4 milyar 55 milyon 882 bin lira azalarak 2 trilyon 628 milyar 432 milyon 778 bin liradan, 2 trilyon 624 milyar 376 milyon 896 bin liraya indi.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,97 azalışla 1 trilyon 237 milyar 587 milyon 953 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,83 yükselerek 1 trilyon 282 milyar 361 milyon 198 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 666 milyon dolar artarak 224 milyar dolar 778 milyon dolara çıktı.
Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 194 milyar 376 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 165 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 73 milyar 211 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,56 artarak 448 milyar 122 milyon 907 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,07 azalarak 375 milyar 587 milyon 400 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,20 artarak 153 milyar 224 milyon 471 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 185 milyar 922 milyon 239 bin lirası konut, 5 milyar 6 milyon 160 bin lirası taşıt ve 257 milyar 194 milyon 508 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 692 milyon 478 bin lira azalarak 2 trilyon 562 milyar 176 milyon 144 bin liraya geriledi.
Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,78 artış gösterdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!