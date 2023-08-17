Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 11 Ağustos ile biten haftada 273 milyar 593 milyon 480 bin lira artarak 13 trilyon 266 milyar 605 milyon 11 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,7 artışla 7 trilyon 374 milyar 419 milyon 177 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,1 yükselerek 5 trilyon 276 milyar 970 milyon 901 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 206 milyar 509 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 172,2 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 11 Ağustos itibarıyla 2 milyar 165 milyon dolarlık artış görüldü.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,4 artarak 1 trilyon 341 milyar 440 milyon 899 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,3 yükselişle 1 trilyon 99 milyar 763 milyon 356 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,9 artışla 1 trilyon 183 milyar 424 milyon 222 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 403 milyar 375 milyon 133 bin lirası konut, 67 milyar 79 milyon 638 bin lirası taşıt ve 870 milyar 986 milyon 128 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 11 Ağustos ile biten haftada 39 milyar 908 milyon 430 bin lira artarak 9 trilyon 928 milyar 303 milyon 178 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,1 artış kaydetti.