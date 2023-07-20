Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 14 Temmuz ile biten haftada 335 milyar 774 milyon 135 bin lira artarak 12 trilyon 567 milyar 589 milyon 519 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,9 artışla 6 trilyon 884 milyar 441 milyon 89 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,8 artarak 5 trilyon 94 milyar 105 milyon 413 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 206 milyar 663 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 171,1 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 14 Temmuz itibarıyla 379 milyon dolarlık artış görüldü.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,8 artarak 1 trilyon 326 milyar 361 milyon 965 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,7 artışla 1 trilyon 81 milyar 355 milyon 275 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,9 yükselişle 1 trilyon 111 milyar 161 milyon 946 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 399 milyar 810 milyon 653 bin lirası konut, 64 milyar 980 milyon 882 bin lirası taşıt ve 861 milyar 570 milyon 430 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 14 Temmuz ile biten haftada 136 milyar 280 milyon 456 bin lira artarak 9 trilyon 699 milyar 21 milyon 289 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,4 artış kaydetti.