Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 14 Nisan ile biten haftada 186 milyar 912 milyon 207 bin lira artarak 10 trilyon 583 milyar 426 milyon 172 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,8 artışla 6 trilyon 61 milyar 754 milyon 920 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,5 artarak 4 trilyon 104 milyar 103 milyon 528 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 223 milyar 714 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 187,9 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 14 Nisan itibarıyla 605 milyon dolarlık azalış görüldü.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,4 artarak 1 trilyon 231 milyar 567 milyon 730 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,6 artışla 995 milyar 932 milyon 663 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 3,4 yükselişle 857 milyar 536 milyon 500 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 366 milyar 850 milyon 767 bin lirası konut, 54 milyar 639 milyon 359 bin lirası taşıt ve 810 milyar 77 milyon 604 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 14 Nisan ile biten haftada 128 milyar 96 milyon 973 bin lira artarak 8 trilyon 436 milyar 353 milyon 502 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,90 artış kaydetti.

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