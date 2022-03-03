Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 25 Şubat ile biten haftada 204 milyar 168 milyon 700 bin lira artarak 5 trilyon 895 milyar 697 milyon 941 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,75 artışla 2 trilyon 332 milyar 338 milyon 448 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 4,46 yükselişle 3 trilyon 337 milyar 76 milyon 564 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 243 milyar 218 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 215 milyar 833 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 25 Şubat itibarıyla 185 milyon dolarlık artış görüldü.

KREDİ HACMİ 5 TRİLYN TL'Yİ AŞTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,85 artarak 743 milyar 232 milyon 349 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,56 artışla 647 milyar 53 milyon 513 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,43 yükselişle 317 milyar 530 milyon 912 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 277 milyar 899 milyon 243 bin lirası konut, 8 milyar 228 milyon 294 bin lirası taşıt ve 457 milyar 104 milyon 812 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 25 Şubat ile biten haftada 100 milyar 404 milyon 399 bin lira artarak 5 trilyon 5 milyar 106 milyon 638 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,59 artış kaydetti.