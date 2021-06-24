Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 18 Haziran haftasında 4,6 milyar lira artarak 3 trilyon 964,8 milyar liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 18 Haziran ile biten haftada 4 milyar 581 milyon 504 bin lira artarak 3 trilyon 964 milyar 764 milyon 41 bin liraya çıktı.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat 34,5 milyon liralık sınırlı yükselişle 1 trilyon 704 milyar 307 milyon 150 bin liraya yükselirken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,09 azalışla 2 trilyon 117 milyar 295 milyon 887 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 253 milyar 584 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 225 milyar 914 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.
Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 18 Haziran itibarıyla 713 milyon dolarlık artış görüldü.
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,04 azalarak 663 milyar 552 milyon 889 bin lira oldu.
Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,60 artışla 562 milyar 166 milyon 58 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,34 yükselişle 227 milyar 131 milyon 215 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 263 milyon 531 bin lirası konut, 10 milyar 4 milyon 488 bin lirası taşıt ve 401 milyar 284 milyon 870 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Haziran ile biten haftada 35 milyar 429 milyon 80 bin lira artarak 3 trilyon 751 milyar 674 milyon 378 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,45 artış gösterdi.
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