Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 11 Aralık ile biten haftada 19 milyar 232 milyon 599 bin lira artarak 3 trilyon 633 milyar 754 milyon 682 bin liradan, 3 trilyon 652 milyar 987 milyon 281 bin liraya çıktı.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,06 artışla 1 trilyon 556 milyar 3 milyon 915 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,06 artarak 1 trilyon 974 milyar 281 milyon 568 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 167 milyon dolar artarak 259 milyar 88 milyon dolara çıktı.
Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 231 milyar 532 milyon dolar olurken, bunun 146 milyar 471 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 85 milyar 61 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,17 artarak 639 milyar 395 milyon 34 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,16 azalışla 559 milyar 909 milyon 297 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,14 azalışla 194 milyar 872 milyon 470 bin liraya indi.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 254 milyar 200 milyon 411 bin lirası konut, 7 milyar 503 milyon 730 bin lirası taşıt ve 377 milyar 690 milyon 893 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 11 Aralık ile biten haftada 6 milyar 954 milyon 324 bin lira artarak 3 trilyon 518 milyar 496 milyon 24 bin liraya ulaştı.
Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,46 artış gösterdi.
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