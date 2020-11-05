Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 30 Ekim ile biten haftada 44 milyar 632 milyon 144 bin lira artarak 3 trilyon 606 milyar 619 milyon 299 bin liradan, 3 trilyon 651 milyar 251 milyon 443 bin liraya yükseldi.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,75 azalışla 1 trilyon 559 milyar 209 milyon 827 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 4,15 yükselişle 1 trilyon 964 milyar 93 milyon 661 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 17 milyon dolar azalarak 249 milyar 199 milyon dolara indi.
Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 221 milyar 37 milyon dolar olurken, bunun 137 milyar 928 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 83 milyar 109 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,33 artarak 633 milyar 548 milyon 235 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,73 artışla 563 milyar 858 milyon 152 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 2,43 artarak 189 milyar 116 milyon 497 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 253 milyar 121 milyon 951 bin lirası konut, 7 milyar 411 milyon 92 bin lirası taşıt ve 373 milyar 15 milyon 192 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 30 Ekim ile biten haftada 59 milyar 843 milyon 351 bin lira artarak 3 trilyon 532 milyar 144 milyon 817 bin liraya çıktı.
Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,16 artış gösterdi.
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