Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 1 Temmuz itibarıyla 77 milyar 618 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 344 milyar 453 milyon liradan 6 trilyon 266 milyar 835 milyon liraya indi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 122 milyar 368 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1,7 düşen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 885 milyar 612 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELİŞTE
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 1 Temmuz itibarıyla 6 milyar 774 milyon lira artışla 912 milyar 706 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 347 milyar 574 milyon lirası konut, 23 milyar 826 milyon lirası taşıt ve 541 milyar 306 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 38 milyon lira azalarak 839 milyar 264 milyon liraya indi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,6 artışla 283 milyar 939 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 117 milyar 455 milyon lirası taksitli, 166 milyar 483 milyon lirası taksitsiz oldu.
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 614 milyon lira azalarak 159 milyar 896 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 129 milyar 230 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 204 milyon lira artarak 1 trilyon 300 milyar 517 milyon lira oldu.
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