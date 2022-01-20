Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 14 Ocak itibarıyla 2 milyar 551 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 962 milyar 803 milyon liradan 4 trilyon 960 milyar 253 milyon liraya geriledi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 19 milyar 157 milyon lira yükseldi. Söz konusu haftada yüzde 0,4 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 441 milyar 6 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Ocak itibarıyla 1 milyar 569 milyon lira artarak 777 milyar 843 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 300 milyar 306 milyon lirası konut, 12 milyar 911 milyon lirası taşıt ve 464 milyar 626 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 353 milyon lira azalarak 703 milyar 609 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 artarak 209 milyar 711 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 85 milyar 931 milyon lirası taksitli, 123 milyar 780 milyon lirası taksitsiz oldu
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 234 milyon lira artarak 160 milyar 544 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 127 milyar 131 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 397 milyon lira artarak 935 milyar 584 milyon lira oldu.
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