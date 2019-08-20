Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 283 milyon lira azalarak 2 trilyon 481 milyar 663 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Ağustos ile biten haftada 9 milyar 283 milyon lira düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 490 milyar 946 milyon liradan 2 trilyon 481 milyar 663 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 14 milyar 109 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 277 milyar 238 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 9 Ağustos ile biten haftada 669 milyon lira azalarak 401 milyar 570 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 178 milyar 729 milyon lirası konut, 5 milyar 942 milyon lirası taşıt ve 216 milyar 898 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 91 milyon lira azalarak 378 milyar 988 milyon liraya geriledi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,9 azalarak 112 milyar 138 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 49 milyar 177 milyon lirası taksitli, 62 milyar 960 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR GERİLEDİ

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,07 artarak 119 milyar 794 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 81 milyar 214 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 277 milyon lira azalarak 578 milyar 702 milyon liraya düştü.