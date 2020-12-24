AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 18 Aralık ile biten haftada 27 milyar 11 milyon lira düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 635 milyar 924 milyon liradan 3 trilyon 608 milyar 913 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 27 milyar 983 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 528 milyar 396 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Aralık ile biten haftada 2 milyar 95 milyon lira azalarak 673 milyar 810 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 278 milyar 640 milyon lirası konut, 11 milyar 412 milyon lirası taşıt ve 383 milyar 756 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 27 milyon lira azalarak 594 milyar 560 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,98 gerileyerek 138 milyar 928 milyon liraya indi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 89 milyon lirası taksitli, 75 milyar 838 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 177 milyon lira azalarak 151 milyar 230 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 112 milyar 635 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 316 milyon lira artarak 759 milyar 743 milyon lira oldu.