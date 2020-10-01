Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Eylül ile biten haftada 4 milyar 626 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 517 milyar 119 milyon liradan 3 trilyon 521 milyar 745 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 2 milyar 710 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 427 milyar 721 milyon lira oldu.
- Tüketici kredileri arttı
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Eylül ile biten haftada 2 milyar 458 milyon lira yükselerek 662 milyar 939 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 277 milyar 129 milyon lirası konut, 10 milyar 491 milyon lirası taşıt ve 375 milyar 318 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 797 milyon lira artarak 580 milyar 247 milyon liraya ulaştı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,8 yükselerek 131 milyar 567 milyon liraya çıktı.
Bireysel kredi kartı alacaklarının 59 milyar 769 milyon lirası taksitli, 71 milyar 797 milyon lirası taksitsiz oldu.
- Yasal öz kaynaklar arttı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 26 milyon lira azalarak 150 milyar 649 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 110 milyar 227 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyar 812 milyon lira artarak 737 milyar 717 milyon lira oldu.
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