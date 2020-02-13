13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 7 Şubat ile biten haftada 9 milyar 804 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 681 milyar 909 milyon liradan 2 trilyon 691 milyar 713 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 14 milyar 586 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 605 milyar 500 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ 484 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 7 Şubat ile biten haftada 3 milyar 389 milyon lira yükselerek 483 milyar 949 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 203 milyar 858 milyon lirası konut, 6 milyar 958 milyon lirası taşıt ve 273 milyar 133 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 117 milyon lira artarak 403 milyar 263 milyon liraya çıktı.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 azalışla 116 milyar 871 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 52 milyar 34 milyon lirası taksitli, 64 milyar 837 milyon lirası taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 artarak 152 milyar 79 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 99 milyar 134 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 382 milyon lira artarak 631 milyar 910 milyon liraya çıktı.
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