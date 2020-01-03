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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 27 Aralık ile biten haftada 19 milyar 657 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 632 milyar 604 milyon liradan 2 trilyon 652 milyar 261 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 21 milyar 633 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 569 milyar 929 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 464.6 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 27 Aralık ile biten haftada 5 milyar 949 milyon lira yükselerek 464 milyar 636 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 198 milyar 703 milyon lirası konut, 7 milyar 9 milyon lirası taşıt ve 258 milyar 922 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 579 milyon lira artarak 397 milyar 511 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 yükselişle 115 milyar 429 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 51 milyar 860 milyon lirası taksitli, 63 milyar 569 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1 artarak 148 milyar 534 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 96 milyar 115 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 527 milyon lira artarak 617 milyar 495 milyon liraya çıktı.