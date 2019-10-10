10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 627 milyon lira artarak 2 trilyon 533 milyar 295 milyon lira oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 4 Ekim ile biten haftada 627 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 532 milyar 668 milyon liradan 2 trilyon 533 milyar 295 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 7 milyar 132 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,5 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 372 milyar 462 milyon lira oldu.
Tüketici kredileri 425 milyar liraya çıktı
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Ekim ile biten haftada 3 milyar 308 milyon lira artarak 425 milyar 92 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 187 milyar 870 milyon lirası konut, 5 milyar 783 milyon lirası taşıt ve 231 milyar 438 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 632 milyon lira artarak 381 milyar 573 milyon liraya yükseldi.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,4 azalarak 113 milyar 445 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 377 milyon lirası taksitli, 63 milyar 68 milyon lirası taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 3,6 artarak 132 milyar 42 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 86 milyar 163 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 205 milyon lira artarak 589 milyar 976 milyon liraya yükseldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!